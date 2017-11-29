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Названы автомобили, которые на зимовку лучше отправить в гараж 
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    Названы автомобили, которые на зимовку лучше отправить в гараж 

    8:27  29 Ноября 2017
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    Названы автомобили, которые на зимовку лучше отправить в гараж 

    Минск, 29 ноября. Автоэксперты составили рейтинг автомобилей, которые не переживут зимний сезон.

    Эксперты издания Onliner.by опубликовали антирейтинг с оговоркой: подборка несет в себе юмористический оттенок и в нее попали только те машины, которые встретились им на дорогах Белоруссии.

    Возглавил рейтинг BMW E34: тяжелый, старый, недорогой. За ним идет Mercedes W124, который стоит как новый iPhone X. Следом за потрепанными жизнью «немцами» идет соотечественник Opel Ascona, основной проблемой которого является кузов, который из-за перепада температур может развалиться на части, пишут эксперты. 

    Ford Sierra, по мнению авторов, «умирают» слишком долго и занимают четвертую строчку антирейтинга. Этот автомобиль лучше загнать в гараж, как и любую другую машину с дизельным агрегатом и подсевшим аккумулятором.

    Очевидно, что в список попали автомобили без печки, все кабриолеты, экзотика вроде Alfa Romeo GTV, а также ВАЗ-2101 и Nissan Leaf.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #авто #рейтинг
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