Ракета КНДР «Хвасон-15» упала в исключительной экономической зоне Японии

Москва, 29 ноября. Запущенная КНДР в среду баллистическая ракета «Хвасон-15», пролетев 950 километров, упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает NHK.

Согласно наблюдениям японской стороны, время полета северокорейской ракеты составило около 53 минут. За это время «Хвасон-15» преодолела расстояние в 950 километров, осколки ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

В связи с запуском баллистической ракеты Токио передал Пхеньяну официальный протест.

В Минобороны Японии предположили, что северокорейская ракета могла быть многоступенчатой. Позже Пхеньян официально объявил, что запущенная ракета, получившая название «Хвасон-15», способна достичь «всей территории США» и поразить цели на американском континенте. Также северокорейские власти заявили, что КНДР завершила создание полноценных ракетно-ядерных сил.

В ответ на запуск «Хвасона-15» в СБ ООН в среду будет проведено экстренное заседание. Также, как сообщало RT, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже провели телефонный разговор и договорились продолжать оказывать давление на КНДР с целью добиться отказа Пхеньяна от ракетно-ядерной программы.