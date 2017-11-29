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Общество
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Политика
Ракета КНДР «Хвасон-15» упала в исключительной экономической зоне Японии
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    Ракета КНДР «Хвасон-15» упала в исключительной экономической зоне Японии

    8:26  29 Ноября 2017
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    Ракета КНДР «Хвасон-15» упала в исключительной экономической зоне Японии

    Москва, 29 ноября. Запущенная КНДР в среду баллистическая ракета «Хвасон-15», пролетев 950 километров, упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает NHK.

    Согласно наблюдениям японской стороны, время полета северокорейской ракеты составило около 53 минут. За это время «Хвасон-15» преодолела расстояние в 950 километров, осколки ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

    В связи с запуском баллистической ракеты Токио передал Пхеньяну официальный протест.

    В Минобороны Японии предположили, что северокорейская ракета могла быть многоступенчатой. Позже Пхеньян официально объявил, что запущенная ракета, получившая название «Хвасон-15», способна достичь «всей территории США» и поразить цели на американском континенте. Также северокорейские власти заявили, что КНДР завершила создание полноценных ракетно-ядерных сил.

    В ответ на запуск «Хвасона-15» в СБ ООН в среду будет проведено экстренное заседание. Также, как сообщало RT, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже провели телефонный разговор и договорились продолжать оказывать давление на КНДР с целью добиться отказа Пхеньяна от ракетно-ядерной программы.

    Автор: Алексей Громов
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    #кндр #ядерная угроза #хвасон-15
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