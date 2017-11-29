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Не домолились: Шнуров пошутил о неудаче «Метеора» из-за священника
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    Не домолились: Шнуров пошутил о неудаче «Метеора» из-за священника

    8:29  29 Ноября 2017
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    Не домолились: Шнуров пошутил о неудаче «Метеора» из-за священника

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров после обвинения священника Андрея Кураева владыки Лукиана, который якобы «плохо помолился» над ракетой «Союз», разместил в своем Instagram по этому поводу стихотворение.

    Музыкант написал ироничные строки: «Видно мы не домолились где-то, или в пост поели жирного гуся, что не может православная ракета на орбиту выйти, спутники неся», сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, в минувший вторник Кураев сообщил, что услуги священнослужителя, освящавшего ракету, были оказаны не должным образом, если случился такой провал и, значит, Лукиану необходимо задуматься, «правильно» ли он молится.

    Не домолились: Шнуров пошутил о неудаче «Метеора» из-за священника

    Напомним, во вторник, 28 ноября, в космосе случилось чрезвычайное происшествие с российским спутником. Аппарат «Метеор-М», запущенный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», рухнул в районе Атлантического океана. 

    Ранее Роскосмос раскрыл детали неудачного пуска ракеты с «Метеором». 

    Автор: Дана Балан
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    #шнуров #ракета #метеор #молитвы
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