Не домолились: Шнуров пошутил о неудаче «Метеора» из-за священника

Санкт-Петербург, 29 ноября. Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров после обвинения священника Андрея Кураева владыки Лукиана, который якобы «плохо помолился» над ракетой «Союз», разместил в своем Instagram по этому поводу стихотворение.

Музыкант написал ироничные строки: «Видно мы не домолились где-то, или в пост поели жирного гуся, что не может православная ракета на орбиту выйти, спутники неся», сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в минувший вторник Кураев сообщил, что услуги священнослужителя, освящавшего ракету, были оказаны не должным образом, если случился такой провал и, значит, Лукиану необходимо задуматься, «правильно» ли он молится.

Напомним, во вторник, 28 ноября, в космосе случилось чрезвычайное происшествие с российским спутником. Аппарат «Метеор-М», запущенный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», рухнул в районе Атлантического океана.

Ранее Роскосмос раскрыл детали неудачного пуска ракеты с «Метеором».