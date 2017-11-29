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Австралиец нашел НЛО в форме женской груди на картах Google
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    Австралиец нашел НЛО в форме женской груди на картах Google

    8:45  29 Ноября 2017
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    Австралиец нашел НЛО в форме женской груди на картах Google

    Дарвин, 29 ноября. Мужчина из австралийского города Дарвин объявил, что обнаружил в Google Street View фотографию огромного НЛО в форме женской груди. Увлекающийся уфологией австралиец по имени Дин Стокс даже специально съездил в город Теннант-Крик, на фотографиях которого он обнаружил загадочное явление, однако не нашел там следов инопланетян.

    «Это самая странная вещь, которую я видел трезвым! — объявил Стокс. — Я знаю, что все скажут, будто это просто отражение в небе водохранилища Теннант-Крик или что-нибудь в этом духе».

    Австралиец нашел НЛО в форме женской груди на картах Google

    Сам он верит, что обнаружил настоящий НЛО, случайно попавший на фотографии, сделанные для Google, сообщает «Ньюинформ». Между тем, специалисты куда более скептично относятся к его находке: скорее всего, утверждает астроном Джефф Карр, это просто пятнышко на объективе камеры.

    Ранее Ura.ru сообщало о появлении в Интернете интерактивной карты вторжений НЛО, где каждый желающий может рассказать о своем столкновении с загадочными объектами.

    Автор: Валентин Меликов
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