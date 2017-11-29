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Легендарный Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018
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    Легендарный Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018

    8:17  29 Ноября 2017
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    Легендарный Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018

    Москва, 29 ноября. Легендарный футболист Пеле собирается прилететь в российскую столицу, чтобы посетить жеребьевку финальной части чемпионата мира — 2018. Об этом рассказал генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин. 

    По его словам, в Москву приедут известные гости.

    «Мы ожидаем множество делегаций и именитых гостей. Одним из них станет легендарный бразильский футболист Пеле», — передает слова Сорокина газета «Известия».  

    Напомним, великий бразильский форвард Пеле приезжал в Россию в июне текущего года на матч-открытие Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

    Кроме 77-летнего Пеле в Москву приедут Диего Марадона, Лоран Блан, Мирослав Клозе и другие футбольные звезды.

    Напомним, жеребьевка финальной части мундиаля-2018 состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #россия #чм-2018 #чемпионат мира #пеле
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