Легендарный Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018

Москва, 29 ноября. Легендарный футболист Пеле собирается прилететь в российскую столицу, чтобы посетить жеребьевку финальной части чемпионата мира — 2018. Об этом рассказал генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По его словам, в Москву приедут известные гости.

«Мы ожидаем множество делегаций и именитых гостей. Одним из них станет легендарный бразильский футболист Пеле», — передает слова Сорокина газета «Известия».

Напомним, великий бразильский форвард Пеле приезжал в Россию в июне текущего года на матч-открытие Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

Кроме 77-летнего Пеле в Москву приедут Диего Марадона, Лоран Блан, Мирослав Клозе и другие футбольные звезды.

Напомним, жеребьевка финальной части мундиаля-2018 состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.