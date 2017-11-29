«Хорошие новости»: в администрации Трампа обрадовались бойкоту CNN приема в Белом доме

Вашингтон, 29 ноября. Телеканал CNN решил бойкотировать новогодний вечер для представителей СМИ в Белом доме по причине «войны» с американским лидером Дональдом Трампом.

В Белом доме с радостью восприняли новость о том, что телеканал CNN решил бойкотировать новогодний прием для журналистов. Отмечается, что вечер состоится в пятницу, 1 декабря.

Under fire from Trump, CNN says it would be "inappropriate to celebrate with him as his invited guests" at the White House Christmas party https://t.co/wextjfPLs1 pic.twitter.com/7KGpNHVdWR — POLITICO (@politico) November 29, 2017

Телеканал принял решение отказаться от участия в рождественском мероприятии в Белом доме в качестве гостей «из-за продолжающихся атак лидера США на свободу прессы и CNN».

Сам миллиардер в настоящее время не прокомментировал решение телекомпании.

Как сообщала «Газета.Ru», пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала бойкот CNN, отметив, что «это хорошая новость».