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«Хорошие новости»: в администрации Трампа обрадовались бойкоту CNN приема в Белом доме
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    «Хорошие новости»: в администрации Трампа обрадовались бойкоту CNN приема в Белом доме

    8:04  29 Ноября 2017
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    «Хорошие новости»: в администрации Трампа обрадовались бойкоту CNN приема в Белом доме

    Вашингтон, 29 ноября. Телеканал CNN решил бойкотировать новогодний вечер для представителей СМИ в Белом доме по причине «войны» с американским лидером Дональдом Трампом.

    В Белом доме с радостью восприняли новость о том, что телеканал CNN решил бойкотировать новогодний прием для журналистов. Отмечается, что вечер состоится в пятницу, 1 декабря.

    Телеканал принял решение отказаться от участия в рождественском мероприятии в Белом доме в качестве гостей «из-за продолжающихся атак лидера США на свободу прессы и CNN».

    Сам миллиардер в настоящее время не прокомментировал решение телекомпании.

    Как сообщала «Газета.Ru», пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала бойкот CNN, отметив, что «это хорошая новость». 

    «Рождество приходит рано! Наконец, хорошие новости от CNN», — написала она в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #трамп #сандерс #белый дом #cnn
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