Украинские силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 29 ноября. ВСУ 14 раз обстреляли территорию Донбасса за минувшие сутки.

Как рассказали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, под обстрел попали районы девяти населенных пунктов республики.

Украинская армия использовала минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Как ранее сообщала «Газета.ру», ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР.

Напомним, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что украинские силовики во время операции в самопровозглашенной ЛНР планировали занять поселок Фрунзе.