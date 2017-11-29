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Украинские силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
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    Украинские силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

    7:55  29 Ноября 2017
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    Украинские силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

    Донецк, 29 ноября. ВСУ 14 раз обстреляли территорию Донбасса за минувшие сутки.

    Как рассказали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, под обстрел попали районы девяти населенных пунктов республики.

    Украинская армия использовала минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

    Данных о пострадавших и разрушениях нет.

    Как ранее сообщала «Газета.ру», ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР.

    Напомним, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что украинские силовики во время операции в самопровозглашенной ЛНР планировали занять поселок Фрунзе.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #днр #украина #обстрел
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