Мужчине на производстве в Волжске оторвало руку

Волжск, 29 ноября. Следователи СУ СК Росси по Марий Эл инициировали проверку по факту несчастного случая на производстве в Волжске.

Как сообщает ИА МедиаПоток, ссылаясь на пресс-службу ведомства, инцидент имел место быть еще в понедельник 27 ноября в цехе по переработке бывших в употреблении автомобильных покрышек.

Во время работы на одном из станков правая рука одного из сотрудников предприятия попала под режущий элемент. В результате врачам пришлось ампутировать большую часть руки.

Следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

