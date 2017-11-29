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Мужчине на производстве в Волжске оторвало руку
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    Мужчине на производстве в Волжске оторвало руку

    7:49  29 Ноября 2017
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    Мужчине на производстве в Волжске оторвало руку

    Волжск, 29 ноября. Следователи СУ СК Росси по Марий Эл инициировали проверку по факту несчастного случая на производстве в Волжске.

    Как сообщает ИА МедиаПоток, ссылаясь на пресс-службу ведомства, инцидент имел место быть еще в понедельник 27 ноября в цехе по переработке бывших в употреблении автомобильных покрышек.

    Во время работы на одном из станков правая рука одного из сотрудников предприятия попала под режущий элемент. В результате врачам пришлось ампутировать большую часть руки.

    Следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #ск рф #травма #марий эл
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