Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Назван новый вариант Апокалипсиса: космический мусор уничтожит Европу и Азию
Россия
Власти Крыма заявили об увеличении количества туристов с Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Крыма заявили об увеличении количества туристов с Украины

    7:50  29 Ноября 2017
    103

    Власти Крыма заявили об увеличении количества туристов с Украины

    Симферополь, 29 ноября. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал об увеличении турпотока с Украины, несмотря на угрозы со стороны киевских властей.

    Чиновник рассказал, что запугивание со стороны Киева собственных граждан происходит на протяжении уже нескольких лет, однако количество отдыхающих только растет. 

    «Понятно, что это нервирует и злит украинскую власть, но украинцы ехали и будут ехать в Крым, где их всегда встречают гостеприимно», — сказал Черняк РИА Новости.

    По словам Черняка, в 2017 году курорты республики уже посетили более 800 тысяч туристов из Украины, отмечен рост данного показателя в сравнении с прошлым годом.

    «Украинцы не боятся ехать в Крым», — подчеркнул Черняк.

    Как ранее сообщала «Газета.ру», всего в этом году полуостров посетило более 5 миллионов туристов.

    Крым вошел в состав России в 2014 года по итогам референдума, за воссоединение полуострова с РФ проголосовало более 95% крымчан. 

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #крым #туризм #статистика
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть