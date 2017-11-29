Власти Крыма заявили об увеличении количества туристов с Украины

Симферополь, 29 ноября. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал об увеличении турпотока с Украины, несмотря на угрозы со стороны киевских властей.

Чиновник рассказал, что запугивание со стороны Киева собственных граждан происходит на протяжении уже нескольких лет, однако количество отдыхающих только растет.

«Понятно, что это нервирует и злит украинскую власть, но украинцы ехали и будут ехать в Крым, где их всегда встречают гостеприимно», — сказал Черняк РИА Новости.

По словам Черняка, в 2017 году курорты республики уже посетили более 800 тысяч туристов из Украины, отмечен рост данного показателя в сравнении с прошлым годом.

«Украинцы не боятся ехать в Крым», — подчеркнул Черняк.

Как ранее сообщала «Газета.ру», всего в этом году полуостров посетило более 5 миллионов туристов.

Крым вошел в состав России в 2014 года по итогам референдума, за воссоединение полуострова с РФ проголосовало более 95% крымчан.