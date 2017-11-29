Северная Корея завершила создание полноценных ракетно-ядерных сил

Москва, 29 ноября. КНДР объявила о завершении создания полноценных ракетно-ядерных сил. Соответствующее заявление было озвучено в среду на Центральном телевидении страны.

Целью разработки и развития стратегических вооружений является защита суверенитета страны от «ядерного шантажа» и «ядерной угрозы, пишет агентство ЦТАК со ссылкой на правительство КНДР. При этом Пхеньян заявляет о стремлении использовать ядерную мощь страны в «благородных целях» - для защиты мира и безопасности.

Напомним, ранее в среду северокорейские власти заявили об успешном испытании новой баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, согласно официальному заявлению, может достичь «всей территории США» и поразить цели на американском континенте.

«Хвасон-15» была запущена по личному распоряжению лидера КНДР Ким Чен Ына в среду в три часа утра по местному времени. Ракета преодолела расстояние в 950 километров, достигнув максимальной высоты в 4475 километров.

Как писала «Газета.ру», в связи с запуском КНДР баллистической ракеты СБ ООН уже анонсировал экстренное заседание, которое пройдет в среду по запросу США, Японии и Республики Корея.