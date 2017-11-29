Volkswagen опубликовал тизер нового поколения седана Jetta

Москва, 29 ноября. Автоконцерн Volkswagen опубликовал в Интернете тизер нового поколения седана Jetta.

Как пишет «Газета.ru», премьера модели, предназначенной для североамериканского рынка, состоится предположительно на автосалоне в Детройте в самом начале следующего года.

Что касается технических характеристик, то сообщается, что новый Volkswagen Jetta построят на модернизированной модульной платформе MQB. Новинка будет отличаться от нынешнего автомобиля шестиугольной радиаторной решеткой.

Предполагается, что на некоторых рынках новая модель от Volkswagen будет предлагаться с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литров и мощностью 150 лошадиных сил.