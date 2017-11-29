Путин согласился с инициативой смягчения уголовного наказания детям

Москва, 29 ноября. Лидер Российской Федерации Владимир Путин согласился с инициативой депутата Государственной думы Ирины Яровой о смягчении уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних преступников. Данный вопрос обсуждался на заседании совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Российский президент отметил, что, скорее всего, «что-нибудь можно перенести в Административный кодекс».

«Вы правы, я с вами согласен, надо внимательно на это посмотреть», — подчеркнул Путин.

Яровая выступила с предложением исключить уголовную ответственность несовершеннолетних, которые первый раз совершили преступления небольшой и средней тяжести.

По ее словам, лишать свободы необходимо лишь в исключительных случаях.

Кроме того, депутат сообщила, что из 12 тыс. несовершеннолетних, которые совершают впервые преступления небольшой и средней тяжести, порядка 10 тыс. привлекаются к уголовной ответственности.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Путин предложил продлить программу материнского капитала.

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