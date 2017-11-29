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Новороссия
ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР
Новороссия
ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР
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    ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР

    7:36  29 Ноября 2017
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    ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР

    Луганск, 29 ноября. Украинские военные десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, для обстрелов использовались минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего было выпущено 130 мин и снарядов.

    Под обстрел попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Лозовое, Долгое, Санжаровка, Сокольники, Красный Лиман, Веселая Гора, Калиново, Первомайск. 

    Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет, данные уточняются.

    Как ранее сообщала Газета.ру, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что украинские силовики во время операции в самопровозглашенной ЛНР планировали занять поселок Фрунзе.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #лнр #обстрелы
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