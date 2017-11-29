ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР

Луганск, 29 ноября. Украинские военные десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, для обстрелов использовались минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего было выпущено 130 мин и снарядов.

Под обстрел попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Лозовое, Долгое, Санжаровка, Сокольники, Красный Лиман, Веселая Гора, Калиново, Первомайск.

Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет, данные уточняются.

Как ранее сообщала Газета.ру, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что украинские силовики во время операции в самопровозглашенной ЛНР планировали занять поселок Фрунзе.