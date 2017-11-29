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Общество
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Общество
Школьница из Ульяновской области родила, не зная о своей беременности
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    Школьница из Ульяновской области родила, не зная о своей беременности

    7:41  29 Ноября 2017
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    Школьница из Ульяновской области родила, не зная о своей беременности

    Димитровград, 29 ноября. Ученица девятого класса одной из школ в Димитровграде узнала о том, что была беременна, прямо перед родами. На протяжении девяти месяцев ни девушка, ни ее близкие ни о чем не догадывалась.

    Девятиклассница пришла в поликлинику с жалобой на сильные боли в животе. Врачи, осмотрев ее, с изумлением констатировали, что школьница беременна и уже настало время родов. Девушка родила здорового мальчика, а врачи сообщили об этом в правоохранительные органы. Теперь следствие будет выяснять, как могла возникнуть такая ситуация и почему никто из взрослых — ни дома, ни в школе — не заметил беременности девушки.

    Школьница из Ульяновской области родила, не зная о своей беременности

    Вероятно, вопросы будут и к отцу ребенка, который является ровесником девушки, отмечает «Политэксперт», впрочем, парочка утверждает, что все, что между ними произошло, было по взаимному согласию от большой любви.

     

     

    Автор: Валентин Меликов
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