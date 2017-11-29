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Британец выбросил ноутбук с биткоинами на $75 млн
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    Британец выбросил ноутбук с биткоинами на $75 млн

    7:29  29 Ноября 2017  /обновлено: 7:29  29 Ноября 2017
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    Британец выбросил ноутбук с биткоинами на $75 млн

    Ньюпорт, 29 ноября. Житель Великобритании Джеймс Хоуэллс случайно выкинул ноутбук, на котором хранилась криптовалюта на несколько миллионов долларов.

    Как сообщает британское издание Guardian, цифровой кошелек, содержащий 7500 биткоинов, отправился на свалку, после того, как владелец пролил на ноутбук, в котором он хранился, газировку. В пересчете на фиатные деньги по сегодняшнему курсу 7500 биткоинов примерно равны примерно $75 млн. Восстановить данные Хоуэллсу на удалось.

    «Я искал его везде. Я пытался извлечь файлы со всех своих USB-накопителей, со всех моих жестких дисков. Я испробовал все, искал на наличие резервного файла, или копию. И ничего не нашел», — жалуется Хоуэллс.

    Джеймс Хоуэллс рассказал, что планирует перерыть городскую свалку, однако администрация города заявила, что не допустит таких «искателей» на мусорный полигон.

    Напомним, на минувших выходных криптовалюта побила новый рекорд, достигнув отметки в $9 тысяч, а за два месяца она подорожала в два раза.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #великобритания #биткоины #криптовалюта #компьютер
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