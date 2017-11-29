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Технологии
Group-IB обнаружила вирус, маскирующийся под Android-приложения банков
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    Group-IB обнаружила вирус, маскирующийся под Android-приложения банков

    7:25  29 Ноября 2017
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    Group-IB обнаружила вирус, маскирующийся под Android-приложения банков

    Москва, 29 ноября. Вирус, маскирующийся под приложения банков, выявила компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании и предотвращении киберпреступлений. Основной целью мошенников являются пользователи Android.

    Вирус распространяется с помощью рекламных объявлений в поисковых системах, которые появляются на первых страницах с результатами при поиске пользователем приложений банка через браузер. При переходе по этим ссылкам загружается мобильное приложение, под которым скрывается «троян», пишет ТАСС.

    Запрашивая ввести логин и пароль от личного кабинета и реквизиты банковской карты, а также доступ к sms-сообщениям, вирусная программа получает возможность проводить практически все банковские операции в кабинете пользователя. Уведомления об их проведении пользователь не получает.

    В Group-IB уточнили, что банки и поисковые системы были уведомлены о новой волне вируса, обнаруженные компанией вредоносные сайты уже были заблокированы.

    Напомним, ранее стало известно, что в компании Google следили за перемещением пользователей гаджетов на платформе Android.

    Автор: Алексей Громов
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    #вирус #android #приложения #троян #онлайн-банк
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