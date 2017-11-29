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Полиция задержала в Лондоне и Бирмингеме подозреваемых в терроризме
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    Полиция задержала в Лондоне и Бирмингеме подозреваемых в терроризме

    7:29  29 Ноября 2017
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    Полиция задержала в Лондоне и Бирмингеме подозреваемых в терроризме

    Лондон, 29 ноября. Сотрудники британской полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в причастности к терроризму. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда. 

    По данным правоохранительных органов, подозреваемыми являются 20-летний парень и 21-летний молодой человек. Один из них был задержан в британской столице, второго задержали в юго-восточной части Бирмингема.

    В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, сообщает «Инфореактор»

    На данный момент по их адресам проживания ведутся обыски.

    Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», австралийская полиция задержала молодого человека, которого подозревают в подготовке террористического акта в преддверии Нового года в Мельбурне.

    Автор: Дана Балан
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    #великобритания #терроризм #полиция #скотленд-ярд
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