Журналисты рассказали, как россияне во Львове зарабатывают на украинском национализме

Львов, 29 ноября. Семейная пара россиян решилась съездить к друзьям в Львов и посмотреть, каковы порядки в городе, который считается чем-то вроде столицы украинского национализма — там даже установлен монумент Степану Бандере. Как оказалось, бандеровцев в городе уже давно нет — они давно уехали в Киев, на заработки, как объяснили туристам местные.

При этом с единственным проявлением «русофобии» журналисты столкнулись в местном магазине — на просьбу разрешить сфотографировать местные ценники недружелюбная продавщица внезапно рявкнула: «Путину покажешь!»

Изюминкой путешествия журналистов «Комсомольской правды» стало посещение знаменитого ресторана «Крыивка», оформленного в «бандеровском» стиле — заведение изображает укрытие боевого отряда националистов, его лозунг «Поймай москалика», а меню содержит «юмористические призывы» типа «Нашпигуй свинцом Алешку — и получишь супа плошку». Ресторан настолько популярен, что для того, чтобы попасть за столик, необходимо постоять в очереди.