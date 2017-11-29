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Общество
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Украина
Журналисты рассказали, как россияне во Львове зарабатывают на украинском национализме
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    Журналисты рассказали, как россияне во Львове зарабатывают на украинском национализме

    8:16  29 Ноября 2017
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    Журналисты рассказали, как россияне во Львове зарабатывают на украинском национализме

    Львов, 29 ноября. Семейная пара россиян решилась съездить к друзьям в Львов и посмотреть, каковы порядки в городе, который считается чем-то вроде столицы украинского национализма — там даже установлен монумент Степану Бандере. Как оказалось, бандеровцев в городе уже давно нет — они давно уехали в Киев, на заработки, как объяснили туристам местные.

    При этом с единственным проявлением «русофобии» журналисты столкнулись в местном магазине — на просьбу разрешить сфотографировать местные ценники недружелюбная продавщица внезапно рявкнула: «Путину покажешь!» 

    Изюминкой путешествия журналистов «Комсомольской правды» стало посещение знаменитого ресторана «Крыивка», оформленного в «бандеровском» стиле — заведение изображает укрытие боевого отряда националистов, его лозунг «Поймай москалика», а меню содержит «юмористические призывы» типа «Нашпигуй свинцом Алешку — и получишь супа плошку». Ресторан настолько популярен, что для того, чтобы попасть за столик, необходимо постоять в очереди.

    Журналисты рассказали, как россияне во Львове зарабатывают на украинском национализме

    «Тут минимум полчаса стоять, — рассказали журналистам. — Кстати, вы в курсе, что владельцы данного заведения, как и вы, товарищи из России? Креативщики! Зарабатывают на национализме».

    Автор: Валентин Меликов
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