Еремин рассказал о проблеме сборной России по баскетболу

Москва, 29 ноября. Сборная России по баскетболу окончила этот год на положительной ноте. После неожиданного поражения от команды Боснии и Герцеговины в рамках квалификации Кубка мира-2019 российские баскетболисты одержали победу над командой Бельгии.

По словам главы тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислава Еремина, сборная России показала отличный результат на Евробаскете и неплохо смотрелась в первых отборочных играх Кубка мира.

«В целом результат Евробаскета был положительным, учитывая, какие тревоги были у всех перед турниром. Многие переживали за состав, в котором был всего один номинальный центровой, а также за Базаревича, для которого это был первый крупный турнир в качестве тренера», — отметил он.

Еремин отметил, что первые результаты квалификационных игр Кубка мира не особо важны, пишут «Известия».

Он напомнил, что сейчас в команде отсутствуют лидеры, поэтому груз ответственности за результат берут другие игроки.

«Кроме Карасева, Шведа и Димы Кулагина остальные наши баскетболисты играют второстепенные роли в своих командах. И это проблема для сборной», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в рамках квалификации Кубка мира-2019 сборная России обыграла Бельгию со счетом 74:69.