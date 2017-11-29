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Спорт
Еремин рассказал о проблеме сборной России по баскетболу
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    Еремин рассказал о проблеме сборной России по баскетболу

    7:16  29 Ноября 2017
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    Еремин рассказал о проблеме сборной России по баскетболу

    Москва, 29 ноября. Сборная России по баскетболу окончила этот год на положительной ноте. После неожиданного поражения от команды Боснии и Герцеговины в рамках квалификации Кубка мира-2019 российские баскетболисты одержали победу над командой Бельгии. 

    По словам главы тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислава Еремина, сборная России показала отличный результат на Евробаскете и неплохо смотрелась в первых отборочных играх Кубка мира.

    «В целом результат Евробаскета был положительным, учитывая, какие тревоги были у всех перед турниром. Многие переживали за состав, в котором был всего один номинальный центровой, а также за Базаревича, для которого это был первый крупный турнир в качестве тренера», — отметил он.

    Еремин рассказал о проблеме сборной России по баскетболу

    Еремин отметил, что первые результаты квалификационных игр Кубка мира не особо важны, пишут «Известия».

    Он напомнил, что сейчас в команде отсутствуют лидеры, поэтому груз ответственности за результат берут другие игроки.

    «Кроме Карасева, Шведа и Димы Кулагина остальные наши баскетболисты играют второстепенные роли в своих командах. И это проблема для сборной», — подчеркнул эксперт. 

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в рамках квалификации Кубка мира-2019 сборная России обыграла Бельгию со счетом 74:69. 

    Автор: Дана Балан
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    #баскетбол #сборная россии
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