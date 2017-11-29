КНДР заявила об испытаниях ракеты, способной достичь «всей территории» США

Токио, 29 ноября. Официальный Пхеньян заявил об успешном испытании своей новой баллистической ракеты «Хвасон-15». Согласно заявлению руководства КНДР, новая межконтинентальная ракета способна достичь «всей территории» США и поразить цели на американском континенте.

North Korea says it has successfully launched a new type of intercontinental ballistic missile, which it claims is capable of reaching the United States https://t.co/nh2qVprjFP pic.twitter.com/qcmc0bWZpC — CBS News (@CBSNews) November 29, 2017

Соответствующее заявление распространило Центральное телевидение страны. В КНДР сообщили, что ракета была запущена по личному приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына в качестве ответа на враждебную политику, проводимую Вашингтоном, сообщает RT.

В сообщении указано, что «Хвасон-15» преодолела расстояние в 950 километров по очень высокой баллистической траектории, достигнув максимальной высоты в 4475 километров — то есть в 11 раз больше, чем высота, на которой находится Международная космическая станция.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что уже вскоре после запуска президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Му Чжэ Ин обсудили возможные ответы на действия Северной Корее. Очередной запуск баллистической ракеты станет темой для обсуждения на экстренном заседании Совбеза ООН.