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Политика
КНДР заявила об испытаниях ракеты, способной достичь «всей территории» США
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    КНДР заявила об испытаниях ракеты, способной достичь «всей территории» США

    7:06  29 Ноября 2017
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    КНДР заявила об испытаниях ракеты, способной достичь «всей территории» США

    Токио, 29 ноября. Официальный Пхеньян заявил об успешном испытании своей новой баллистической ракеты «Хвасон-15». Согласно заявлению руководства КНДР, новая межконтинентальная ракета способна достичь «всей территории» США и поразить цели на американском континенте.

    Соответствующее заявление распространило Центральное телевидение страны. В КНДР сообщили, что ракета была запущена по личному приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына в качестве ответа на враждебную политику, проводимую Вашингтоном, сообщает RT.

    КНДР заявила об испытаниях ракеты, способной достичь «всей территории» США

    В сообщении указано, что «Хвасон-15» преодолела расстояние в 950 километров по очень высокой баллистической траектории, достигнув максимальной высоты в 4475 километров — то есть в 11 раз больше, чем высота, на которой находится Международная космическая станция.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что уже вскоре после запуска президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Му Чжэ Ин обсудили возможные ответы на действия Северной Корее. Очередной запуск баллистической ракеты станет темой для обсуждения на экстренном заседании Совбеза ООН.

    Автор: Валентин Меликов
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