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Посольство России прокомментировало ответ США на закон о СМИ-иноагентах
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    Посольство России прокомментировало ответ США на закон о СМИ-иноагентах

    6:53  29 Ноября 2017
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    Посольство России прокомментировало ответ США на закон о СМИ-иноагентах

    Вашингтон, 29 ноября. Российское посольство в США прокомментировало ответ государственного департамента на закон о СМИ-иноагентах.

    «Заявление госдепа — очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все «с ног на голову» в теме иностранных агентов», — говорится в сообщении дипломатов, опубликованном на Facebook.

    Логика, когда в ответ на агрессивные нападки американских властей на российские СМИ, Москва должна создавать иностранным изданиям благоприятные условия, бесперспективна.

    «Предложенную Вашингтоном «игру с нулевым результатом» еще можно остановить. Начать необходимо с устранения первопричины — преследования российских СМИ в США», — констатируют в российском дипведомстве.

    Как напоминают «Известия», закона РФ о СМИ-иноагентах был подписан президентом Путиным 25 ноября. Эта вынужденная мера стала ответом на признание телеканала RT AMERICA иностранным агентом в США.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #москва #вашингтон #закон о сми-иноагентах
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