Посольство России прокомментировало ответ США на закон о СМИ-иноагентах

Вашингтон, 29 ноября. Российское посольство в США прокомментировало ответ государственного департамента на закон о СМИ-иноагентах.

«Заявление госдепа — очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все «с ног на голову» в теме иностранных агентов», — говорится в сообщении дипломатов, опубликованном на Facebook.

Логика, когда в ответ на агрессивные нападки американских властей на российские СМИ, Москва должна создавать иностранным изданиям благоприятные условия, бесперспективна.

«Предложенную Вашингтоном «игру с нулевым результатом» еще можно остановить. Начать необходимо с устранения первопричины — преследования российских СМИ в США», — констатируют в российском дипведомстве.

Как напоминают «Известия», закона РФ о СМИ-иноагентах был подписан президентом Путиным 25 ноября. Эта вынужденная мера стала ответом на признание телеканала RT AMERICA иностранным агентом в США.