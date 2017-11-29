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Шахназаров рассказал о «сверхидее» России
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    Шахназаров рассказал о «сверхидее» России

    7:02  29 Ноября 2017
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    Шахназаров рассказал о «сверхидее» России

    Москва, 29 ноября. Российский режиссер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что такая страна, как Россия, не может существовать без идеи.

    По мнению режиссера, сверхидеей для России является государство. При этом он отметил, что без идеи Россия становится ненужной как страна и как государство, так как она неэкономична и слишком огромна.

    Шахназаров подчеркнул, что как только государство исчезает, то и россияне исчезают и таких примеров в истории было несколько.

    Автор: Ирина Новикова
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    #карен шахназаров #владимир соловьев
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