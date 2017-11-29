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Спецпредставитель КНР по Сирии оценил ход переговоров в Женеве
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    Спецпредставитель КНР по Сирии оценил ход переговоров в Женеве

    6:41  29 Ноября 2017
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    Спецпредставитель КНР по Сирии оценил ход переговоров в Женеве

    Женева, 29 ноября. Специальный представитель КНР по Сирии Се Сяоянь оценил ход переговоров в Женеве. 

    Как сообщает RT, свое мнение о ходе диалога представитель Китайской народной республики озвучит после встречи со специальным посланником ООН по Сирии Стаффанон де Мистурой.

    «Мы надеемся, что обе стороны сирийского конфликта продемонстрируют гибкость, посредством диалога и консультаций будут способствовать дальнейшему прогрессу в политическом урегулировании проблемы, найдут путь к восстановлению стабильности и общественного порядка в стране»,  — цитирует Се Сяояня РИА Новости.

    Специальный представитель КНР также отметил, что ситуация в Сирии улучшается, террористы получили сокрушительный удар, однако ситуация с противодействием терроризму остается непростой.

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #женева
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