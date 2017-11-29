Спецпредставитель КНР по Сирии оценил ход переговоров в Женеве

Женева, 29 ноября. Специальный представитель КНР по Сирии Се Сяоянь оценил ход переговоров в Женеве.

Как сообщает RT, свое мнение о ходе диалога представитель Китайской народной республики озвучит после встречи со специальным посланником ООН по Сирии Стаффанон де Мистурой.

«Мы надеемся, что обе стороны сирийского конфликта продемонстрируют гибкость, посредством диалога и консультаций будут способствовать дальнейшему прогрессу в политическом урегулировании проблемы, найдут путь к восстановлению стабильности и общественного порядка в стране», — цитирует Се Сяояня РИА Новости.

Специальный представитель КНР также отметил, что ситуация в Сирии улучшается, террористы получили сокрушительный удар, однако ситуация с противодействием терроризму остается непростой.