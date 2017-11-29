Госдепартамент призвал Россию не использовать закон о СМИ-иноагентах

Вашингтон, 29 ноября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что власти Соединенных Штатов призывают Россию не использовать закон о СМИ-иноагентах для ограничения деятельности средств массовой информации.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что Вашингтон призывает российское правительство не использовать этот закон, чтобы в дальнейшем ограничивать деятельность СМИ или свободу слова.

Науэрт назвала «лицемерными и неуместными» «попытки российского правительства оправдать» новый закон.

Напомним, что ранее США заявили, что российский закон о СМИ-иноагентах не может быть зеркальным ответом на ограничения работы российских СМИ в Америке.