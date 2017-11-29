Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР
Общество
Роскосмос раскрыл подробности провального пуска ракеты с «Метеором»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роскосмос раскрыл подробности провального пуска ракеты с «Метеором»

    6:12  29 Ноября 2017
    698

    Роскосмос раскрыл подробности провального пуска ракеты с «Метеором»

    Москва, 29 ноября. В государственной корпорации «Роскосмос» раскрыли подробности провального пуска ракеты с «Метеором-М».

    Как сообщают «Известия», сбой в работе разгонного блока «Фрегат» погубил спутник Росгидромета, а также еще 18 малых космических аппаратов, связь с которыми установить так и не получилось.

    «Первое включение двигательной установки для повышения высоты полета «разгонника» прошло успешно, однако, данных о втором включении, которое должно было произойти примерно через час, так и не было получено»,  — сообщили эксперты госкорпорации.

    «Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Скорее всего, «Фрегат» в связке с «Метеором» и другими спутниками так и находится на низкой околоземной орбите», — констатировал источник агентства.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #космодром восточный #метеор-м
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть