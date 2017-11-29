Роскосмос раскрыл подробности провального пуска ракеты с «Метеором»

Москва, 29 ноября. В государственной корпорации «Роскосмос» раскрыли подробности провального пуска ракеты с «Метеором-М».

Как сообщают «Известия», сбой в работе разгонного блока «Фрегат» погубил спутник Росгидромета, а также еще 18 малых космических аппаратов, связь с которыми установить так и не получилось.

«Первое включение двигательной установки для повышения высоты полета «разгонника» прошло успешно, однако, данных о втором включении, которое должно было произойти примерно через час, так и не было получено», — сообщили эксперты госкорпорации.