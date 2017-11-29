Мемуары перебежчика: опубликованы «допинговые дневники» Родченкова

Москва, 29 ноября. Американские СМИ опубликовали выдержки из так называемых «допинговых дневников» информатора WADA Григория Родченкова.

Как сообщают «Известия», фрагменты записей бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории нашли отражение в онлайн-версии газеты The New York Times.

Перебежчик, который сейчас скрывается на территории США и проходит по программе защиты свидетелей ФБР, в своих мемуарах рассказывает о том, как якобы обсуждал систему сокрытия допинг-нарушений с российскими спортивными чиновниками. Среди собеседников Родченкова как будто даже был на тот момент министр спорта России Виталий Мутко.

Также информатор WADA, по версии американских СМИ, пишет о том, что перед Зимней Олимпиадой в Сочи помощник бывшего заместителя Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Ирины Родионовой якобы принес ему тот самый допинг-коктейль «Дюшес».

Напомним, что именно бездоказательные «показания» Григория Родченкова о существовании некой «допинговой программы» в России легли в основу доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA). В результате многие атлеты потеряли свои олимпийские награды.