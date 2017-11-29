Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР
Происшествия
Священник Шевченко прокомментировал освящение ракеты «Союз-2.1б»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Священник Шевченко прокомментировал освящение ракеты «Союз-2.1б»

    6:23  29 Ноября 2017
    59

    Священник Шевченко прокомментировал освящение ракеты «Союз-2.1б»

    Москва, 9 ноября. Священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг освящения ракеты «Союз-2.1б», неудачно запущенной с космодрома «Восточный».

    По словам Шевченко, освящение технических средств не отменяет вмешательства человеческого фактора и возможности поломок.

    «Мы обращаемся к богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок. Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и бога», — цитирует священника РИА Новости.

    Ранее RT на русском сообщало, что запущенный на ракете «Союз-2.1б» спутник «Метеор-М» не выведен на целевую орбиту.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #священник #союз-2.1б #святослав шевченко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть