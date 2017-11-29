Священник Шевченко прокомментировал освящение ракеты «Союз-2.1б»

Москва, 9 ноября. Священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг освящения ракеты «Союз-2.1б», неудачно запущенной с космодрома «Восточный».

По словам Шевченко, освящение технических средств не отменяет вмешательства человеческого фактора и возможности поломок.

«Мы обращаемся к богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок. Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и бога», — цитирует священника РИА Новости.

Ранее RT на русском сообщало, что запущенный на ракете «Союз-2.1б» спутник «Метеор-М» не выведен на целевую орбиту.