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Пьяный житель Кузбасса попытался взять штурмом детский дом
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    Пьяный житель Кузбасса попытался взять штурмом детский дом

    5:41  29 Ноября 2017
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    Пьяный житель Кузбасса попытался взять штурмом детский дом

    Кемерово, 29 ноября. Сотрудники Росгвардии задержали 54-летнего жителя Кемеровской области, который попытался взять штурмом детский дом.

    Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на пресс-службу ведомства, ЧП произошло в населенном пункте в Осинники, где мужчина, находясь крепко подшофе, устроил дебош на вахте.

    Вызвавший правоохранителей охранник пояснил, что мужчина, пытаясь проникнуть на территорию детского дома, стал оскорблять и угрожать ему. Опасаясь за безопасность воспитанников учреждения, охранник вызвал бойцов Росгвардии.

    Автор: Константин Терехов
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    #росгвардия #кемеровская область
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