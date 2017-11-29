Пьяный житель Кузбасса попытался взять штурмом детский дом

Кемерово, 29 ноября. Сотрудники Росгвардии задержали 54-летнего жителя Кемеровской области, который попытался взять штурмом детский дом.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на пресс-службу ведомства, ЧП произошло в населенном пункте в Осинники, где мужчина, находясь крепко подшофе, устроил дебош на вахте.

Вызвавший правоохранителей охранник пояснил, что мужчина, пытаясь проникнуть на территорию детского дома, стал оскорблять и угрожать ему. Опасаясь за безопасность воспитанников учреждения, охранник вызвал бойцов Росгвардии.