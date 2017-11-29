Украина потребовала немедленно прекратить строительство Крымского моста

Киев, 29 ноября. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия должна немедленно прекратить строительство моста через Керченский пролив.

В ходе выступления на международной конференции по морской безопасности в Киеве, министр заявил, что строительство переправы противоречит закону, в связи с чем его «нужно срочно остановить».

По мнению Омеляна, мост через Керченский пролив «закрывает исторические морские пути», проложенные «легендарными казаками и гетманами». Также может снизиться грузооборот Мариуполя и Бердянска.

Омелян подчеркнул, что международному сообществу необходимо надавить на Россию при помощи дополнительных санкций.

Ранее RT на русском сообщало, что пожарные, спасатели и медики провели совместные учения на стройплощадке Крымского моста.