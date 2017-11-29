Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мемуары перебежчика: опубликованы «допинговые дневники» Родченкова
Украина
Украина потребовала немедленно прекратить строительство Крымского моста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина потребовала немедленно прекратить строительство Крымского моста

    5:55  29 Ноября 2017
    34

    Украина потребовала немедленно прекратить строительство Крымского моста

    Киев, 29 ноября. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия должна немедленно прекратить строительство моста через Керченский пролив.

    В ходе выступления на международной конференции по морской безопасности в Киеве, министр заявил, что строительство переправы противоречит закону, в связи с чем его «нужно срочно остановить».

    По мнению Омеляна, мост через Керченский пролив «закрывает исторические морские пути», проложенные «легендарными казаками и гетманами». Также может снизиться грузооборот Мариуполя и Бердянска.

    Омелян подчеркнул, что международному сообществу необходимо надавить на Россию при помощи дополнительных санкций.

    Ранее RT на русском сообщало, что пожарные, спасатели и медики провели совместные учения на стройплощадке Крымского моста.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #владимир омелян #крымский мост
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть