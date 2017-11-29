Глава Марий Эл взял под контроль «строительный беспредел» в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 29 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев назвал действия одного из застройщиков Йошкар-Олы «строительным беспределом» и взял ситуацию под контроль.

По данным ИА МедиаПоток, одна из компаний, занимающаяся жилищным строительством, должным образом не завершила общестроительные работы на объекте на улице Димитрова в столице Марий Эл.

Стена, которая оказалась наружной из-за проволочек в продолжение строительства второго подъезда, должна была быть защищена полноценным облицовочным материалом, но по факту была закрыта простой пленкой очень непрезентабельного вида.

«Такая «конструкция» очень быстро пришла в негодность, жители жалуются, что стена холодная и проживать в тех квартирах, которые имеют выход на злополучную сторону, фактически невозможно», — рассказал журналистам губернатор, прибыв на объект.