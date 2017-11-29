Семь человек спасены из горящего жилого дома в Кемерово

Кемерово, 29 ноября. Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщила, что пожарным удалось спасти семь человек из горящего многоэтажного дома в Кемерово.

Сообщается, что жители дома были выведены из жилья по лестничным маршам при помощи спасательных устройств.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре на 12-м этаже поступила в дежурную диспетчерскую службу от жителей дома. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Ранее RT на русском сообщало, что МЧС ликвидировало возгорание на территории клуба «16 тонн» в центре Москвы.