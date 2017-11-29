Трамп и Мун Чжэ Ин осудили ракетный запуск КНДР

Вашингтон, 29 ноября. Президенты Соединенных Штатов Америки и Республики Корея осудили в телефонном разговоре ракетный запуск КНДР.

Как сообщает RT, со ссылкой на пресс-службу Белого дома, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе беседы подчеркнули, что «последняя провокация Пхеньяна несет серьезную угрозу».

При этом, по мнению американского и южнокорейского лидеров, «безрассудные действия» властей Северной Кореи угрожают не только Вашингтону и Сеулу, но и всему миру.

«Президенты отметили, что это вооружение лишь подрывает безопасность Северной Кореи и углубляет ее дипломатическую и экономическую изоляцию», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как напоминает «Газета.ru», в ночь со вторника на среду военные Японии и Республики Корея зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от японского побережья.