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Трамп и Мун Чжэ Ин осудили ракетный запуск КНДР
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    Трамп и Мун Чжэ Ин осудили ракетный запуск КНДР

    5:20  29 Ноября 2017
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    Трамп и Мун Чжэ Ин осудили ракетный запуск КНДР

    Вашингтон, 29 ноября. Президенты Соединенных Штатов Америки и Республики Корея осудили в телефонном разговоре ракетный запуск КНДР.

    Как сообщает RT, со ссылкой на пресс-службу Белого дома, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе беседы подчеркнули, что «последняя провокация Пхеньяна несет серьезную угрозу». 

    При этом, по мнению американского и южнокорейского лидеров, «безрассудные действия» властей Северной Кореи угрожают не только Вашингтону и Сеулу, но и всему миру.

    «Президенты отметили, что это вооружение лишь подрывает безопасность Северной Кореи и углубляет ее дипломатическую и экономическую изоляцию», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

    Как напоминает «Газета.ru», в ночь со вторника на среду военные Японии и Республики Корея зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от японского побережья.

    Автор: Константин Терехов
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    #дональд трамп #сша #кндр #мун чжэ ин #республика корея #запуск ракеты
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