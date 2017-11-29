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Общество
Мужчине, которой 6 лет насиловал падчерицу, дали 19 лет колонии строгого режима
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    Мужчине, которой 6 лет насиловал падчерицу, дали 19 лет колонии строгого режима

    5:05  29 Ноября 2017
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    Мужчине, которой 6 лет насиловал падчерицу, дали 19 лет колонии строгого режима

    Красноярск, 29 ноября. Жителя Красноярска, который на протяжении шести лет насиловал падчерицу, приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима.

    Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на пресс-службу краевой прокуратуры, 37-летний мужчина насиловал и совершал насильственные действия в отношении девочки с 2009 по 2015 годы.

    В общей сложности следователями было доказано 55 фактов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Прокуратура просила у суда 25-летнего наказания.

    Как уточняется, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, государственным обвинителем принесено апелляционное представление с требованием об ужесточении   наказания. 
     

    Автор: Константин Терехов
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    #суд #красноярск #педофил
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