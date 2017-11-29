Мужчине, которой 6 лет насиловал падчерицу, дали 19 лет колонии строгого режима

Красноярск, 29 ноября. Жителя Красноярска, который на протяжении шести лет насиловал падчерицу, приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на пресс-службу краевой прокуратуры, 37-летний мужчина насиловал и совершал насильственные действия в отношении девочки с 2009 по 2015 годы.

В общей сложности следователями было доказано 55 фактов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Прокуратура просила у суда 25-летнего наказания.

Как уточняется, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, государственным обвинителем принесено апелляционное представление с требованием об ужесточении наказания.

