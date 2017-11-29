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Трое в масках ограбили и сожгли дом алтайского фермера
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    Трое в масках ограбили и сожгли дом алтайского фермера

    5:20  29 Ноября 2017
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    Трое в масках ограбили и сожгли дом алтайского фермера

    Барнаул, 29 ноября. Пресс-служба Управления МВД РФ по Алтайскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении трех преступников, ограбивших местного фермера.

    Сообщается, что в середине ноября трое в масках ворвались ночью в дом в селе Суетка. Напав на хозяйку, они забрали 75 тысяч рублей и золотые украшения, заперли женщину в сарае, после чего подожгли дом.

    Пожар увидели соседи, которые вызвали полицию и пожарных.

    Отмечается, что одним из задержанных является ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец Алтайского края. Остальные являются приезжими из других регионов.

    Преступникам может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

    Ранее RT на русском сообщало, что двое белых фермеров приговорены в ЮАР к тюремным срокам за то, что заставили темнокожего Виктора Млотшва залезть в гроб и угрожали его убить.

    Автор: Ирина Новикова
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    #ограбление #фермер #алтайский край
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