Трое в масках ограбили и сожгли дом алтайского фермера
Барнаул, 29 ноября. Пресс-служба Управления МВД РФ по Алтайскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении трех преступников, ограбивших местного фермера.
Сообщается, что в середине ноября трое в масках ворвались ночью в дом в селе Суетка. Напав на хозяйку, они забрали 75 тысяч рублей и золотые украшения, заперли женщину в сарае, после чего подожгли дом.
Пожар увидели соседи, которые вызвали полицию и пожарных.
Отмечается, что одним из задержанных является ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец Алтайского края. Остальные являются приезжими из других регионов.
Преступникам может грозить лишение свободы сроком до семи лет.
Ранее RT на русском сообщало, что двое белых фермеров приговорены в ЮАР к тюремным срокам за то, что заставили темнокожего Виктора Млотшва залезть в гроб и угрожали его убить.