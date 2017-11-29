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СМИ назвали возможную причину неудачного запуска спутника «Метеор-М»
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    СМИ назвали возможную причину неудачного запуска спутника «Метеор-М»

    4:54  29 Ноября 2017
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    СМИ назвали возможную причину неудачного запуска спутника «Метеор-М»

    Москва, 29 ноября. Озвучена возможная причина неудачного запуска спутника «Метеор-М» и 18 малых космических аппаратов с космодрома «Восточный».

    Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник в ракетно-космической отрасли, приоритетная версия, которую рассматривают специалисты – техническая неисправность разгонного блока «Фрегат».

    Ранее, напомним, эксперты склонялись к другим версиям причин возникновения внештатной ситуации. Как предполагали некоторые специалисты, это мог быть и человеческий фактор.

    Автор: Константин Терехов
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    #космодром восточный #метеор-м
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