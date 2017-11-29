СМИ назвали возможную причину неудачного запуска спутника «Метеор-М»

Москва, 29 ноября. Озвучена возможная причина неудачного запуска спутника «Метеор-М» и 18 малых космических аппаратов с космодрома «Восточный».

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник в ракетно-космической отрасли, приоритетная версия, которую рассматривают специалисты – техническая неисправность разгонного блока «Фрегат».

Ранее, напомним, эксперты склонялись к другим версиям причин возникновения внештатной ситуации. Как предполагали некоторые специалисты, это мог быть и человеческий фактор.