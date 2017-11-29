Опубликован топ самых угоняемых автомобилей в Москве и Петербурге

Москва, 29 ноября. Специалисты страховой отрасли назвали топ самых угоняемых автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге.

Исследование на тему провели в коммуникационном агентстве «Полезные связи», проанализировав данные, предоставленные департаментом страхования автотранспортных средств Группы «Ренессанс Страхование».

Итак, что касается российской столицы, то возглавляет рейтинг, или если удобнее – антирейтинг Land Rover Discovery. Кроме прочего, московские угонщики очень часто покушаются на Honda PILOT, Toyota Camry и Toyota Highlander.

В Петербурге картина несколько иная: злоумышленники из города на Неве чаще всего угоняют Mercedes S-Class. Кроме того в топ попали LADA Granta, Jeep Grand Cherokee, УАЗ «Патриот» и Nissan Almera.

При этом, как пишет «ПолитЭксперт», как правило, дорогие автомобили угоняют в регионы и под заказ. Угнанные дешевые модели разбирают на автозапчасти для дальнейшей перепродажи.