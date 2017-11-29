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Сирия: экс-сотрудник ЦРУ рассказал о продолжении поддержки курдов Вашингтоном
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    Сирия: экс-сотрудник ЦРУ рассказал о продолжении поддержки курдов Вашингтоном

    4:56  29 Ноября 2017
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    Сирия: экс-сотрудник ЦРУ рассказал о продолжении поддержки курдов Вашингтоном

    Вашингтон, 29 ноября. Бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди заявил, что США сохраняют свое военное присутствие в Сирии и продолжают оказывать военную поддержку курдам.

    По его словам, присутствие США в Сирии не прекращается, несмотря на заявления Вашингтона о его отсутствии.

    Он подчеркнул, что нахождение в регионе позволяет США принимать участие в любых переговорах, которые состоятся для того, чтобы положить конец гражданской войне, сообщает РИА Новости.

    «Они будут стремиться найти другие способы, чтобы продолжать вооружать и финансировать курдов, не сводя с ума турок», — добавил он.

    Ранее RT на русском сообщало, что Вашингтон пересмотрит стратегию военной поддержки своих союзников в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #сирия #курды
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