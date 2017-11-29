Сирия: экс-сотрудник ЦРУ рассказал о продолжении поддержки курдов Вашингтоном

Вашингтон, 29 ноября. Бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди заявил, что США сохраняют свое военное присутствие в Сирии и продолжают оказывать военную поддержку курдам.

По его словам, присутствие США в Сирии не прекращается, несмотря на заявления Вашингтона о его отсутствии.

Он подчеркнул, что нахождение в регионе позволяет США принимать участие в любых переговорах, которые состоятся для того, чтобы положить конец гражданской войне, сообщает РИА Новости.

«Они будут стремиться найти другие способы, чтобы продолжать вооружать и финансировать курдов, не сводя с ума турок», — добавил он.

Ранее RT на русском сообщало, что Вашингтон пересмотрит стратегию военной поддержки своих союзников в Сирии.