Трамп пообещал, что США справятся с пусками ракет КНДР

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп, комментируя очередной запуск северокорейской баллистической ракеты заявил, что Вашингтон справится с данной ситуацией.

«Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся», — сказал Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты крайне серьезно относятся к проблеме ракетных пусков в КНДР и не намерены менять серьезность подхода.

Ранее Газета.ру сообщала, что в ночь на среду в Северной Корее был зафиксирован пуск ракеты, пролетевшей 960 километров и упавшей в 210 километрах от побережья Японии.