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Трамп пообещал, что США справятся с пусками ракет КНДР
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    Трамп пообещал, что США справятся с пусками ракет КНДР

    4:37  29 Ноября 2017
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    Трамп пообещал, что США справятся с пусками ракет КНДР

    Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп, комментируя очередной запуск северокорейской баллистической ракеты заявил, что Вашингтон справится с данной ситуацией.

    «Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся», — сказал Трамп.

    По его словам, Соединенные Штаты крайне серьезно относятся к проблеме ракетных пусков в КНДР и не намерены менять серьезность подхода.Трамп пообещал, что США справятся с пусками ракет КНДР

    Ранее Газета.ру сообщала, что в ночь на среду в Северной Корее был зафиксирован пуск ракеты, пролетевшей 960 километров и упавшей в 210 километрах от побережья Японии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #сша #кндр
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