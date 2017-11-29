Цивилизованно, уверено и жестко: сенатор о позиции России в мире

Москва, 29 ноября. Цивилизованно, уверено и жестко: первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич обозначил позицию России в мире.

«Сегодня в уставе НАТО для военнослужащих, прежде всего, американцев, сказано четко: если ты попал в сложную ситуацию, если ты понимаешь, что тебе угрожает смерть, ты сдавайся. Так сегодня выстраиваются боевые действия на Западе в НАТО», — заявил сенатор, выступая в ТВ-программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Это не соответствует тому, чему учили и учат русских, советских, российских солдат испокон веков — с тех времен, когда еще США не было. Помните героя из фильма «Легенда о Коловрате», который, видя абсолютное превосходство противника, сказал: «Кто же их всех хоронить будет?», — продолжил Клинцевич.

«Поэтому господа, вы очень внимательно думайте о том, что вы делаете и в какие игры вы играете. Я ни в коем случае никого ничем не хочу пугать, но сегодня интересы России и интересы своего народа Россия отстаивает абсолютно цивилизованно, уверено и жестко», — подчеркнул политик.