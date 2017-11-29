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Цивилизованно, уверено и жестко: сенатор о позиции России в мире
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    Цивилизованно, уверено и жестко: сенатор о позиции России в мире

    4:41  29 Ноября 2017
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    Цивилизованно, уверено и жестко: сенатор о позиции России в мире

    Москва, 29 ноября. Цивилизованно, уверено и жестко: первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич обозначил позицию России в мире.

    «Сегодня в уставе НАТО для военнослужащих, прежде всего, американцев, сказано четко: если ты попал в сложную ситуацию, если ты понимаешь, что тебе угрожает смерть, ты сдавайся. Так сегодня выстраиваются боевые действия на Западе в НАТО», — заявил сенатор, выступая в ТВ-программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Это не соответствует тому, чему учили и учат русских, советских, российских солдат испокон веков — с тех времен, когда еще США не было. Помните героя из фильма «Легенда о Коловрате», который, видя абсолютное превосходство противника, сказал: «Кто же их всех хоронить будет?», — продолжил Клинцевич.

    Цивилизованно, уверено и жестко: сенатор о позиции России в мире

    «Поэтому господа, вы очень внимательно думайте о том, что вы делаете и в какие игры вы играете. Я ни в коем случае никого ничем не хочу пугать, но сегодня интересы России и интересы своего народа Россия отстаивает абсолютно цивилизованно, уверено и жестко», — подчеркнул политик.

    «Россия не станет прогибаться, она будет стоять на своих позициях, и с этими позициями, как показала практика, считаются! Председатель парламента Словении уверенно сказал, что ни мир, ни войну без России мы не проведем, с Россией надо считаться, и с Россией надо восстанавливать отношения», — резюмировал Франц Клинцевич.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #франц клинцевич #вечер с владимиром соловьевым
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