Сирия: Пентагон объяснил расхождения в числе военнослужащих США в САР

Вашингтон, 29 ноября. Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй заявил, что причиной расхождений в данных о количестве американских военнослужащих в Сирии являются задержки в системах отслеживания.

«Эти данные, как правило, могут быть преувеличены или преуменьшены из-за задержек в системах отслеживания прибытия или отбытия временно развернутого персонала», — пояснил он.

По его словам, по данным Пентагона, в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах.

Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у США нет правовых оснований находиться в Сирии.