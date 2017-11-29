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Новости Сирии
Сирия: Пентагон объяснил расхождения в числе военнослужащих США в САР
Новости Сирии
Сирия: Пентагон объяснил расхождения в числе военнослужащих США в САР
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    Сирия: Пентагон объяснил расхождения в числе военнослужащих США в САР

    4:30  29 Ноября 2017
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    Сирия: Пентагон объяснил расхождения в числе военнослужащих США в САР

    Вашингтон, 29 ноября. Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй заявил, что причиной расхождений в данных о количестве американских военнослужащих в Сирии являются задержки в системах отслеживания.

    «Эти данные, как правило, могут быть преувеличены или преуменьшены из-за задержек в системах отслеживания прибытия или отбытия временно развернутого персонала», — пояснил он.

    По его словам, по данным Пентагона, в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах.Сирия: Пентагон объяснил расхождения в числе военнослужащих США в САР

    Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у США нет правовых оснований находиться в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #пентагон #армия сша
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