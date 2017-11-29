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Пленный силовик рассказал, что ВСУ планировали занять поселок Фрунзе в ЛНР
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    Пленный силовик рассказал, что ВСУ планировали занять поселок Фрунзе в ЛНР

    3:25  29 Ноября 2017
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    Пленный силовик рассказал, что ВСУ планировали занять поселок Фрунзе в ЛНР

    Луганск, 29 ноября. Пленный военнослужащий ВСУ Роман Фурсов рассказал, что украинские силовики во время операции в самопровозглашенной ЛНР планировали занять поселок Фрунзе.

    «По окончании захвата позиций нужно выставить вооружение: ДШК и СПГ для дальнейшего продвижения на поселок Фрунзе», — заявил Фурсов на видео, распространенном пресс-службой Народной милиции ЛНР.

    Он также отметил, что военнослужащие должны были взять под контроль и позиции Народной милиции ЛНР в данном районе у линии соприкосновения.

    Ранее Газета.ру сообщала, что советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что провал «диверсионной атаки» 58-й бригады ВСУ на позиции луганских ополченцев произошел из-за тщеславного желания командира роты повторить зачистку сел в серой зоне.

    Автор: Ирина Новикова
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    #всу #лнр #фрунзе
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