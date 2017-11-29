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Весь мир
Боевики взорвали бомбу в правительственном здании йеменского Адена
Весь мир
Боевики взорвали бомбу в правительственном здании йеменского Адена
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    Боевики взорвали бомбу в правительственном здании йеменского Адена

    2:58  29 Ноября 2017  /обновлено: 3:02  29 Ноября 2017
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    Боевики взорвали бомбу в правительственном здании йеменского Адена

    Аден, 29 ноября. В правительственном здании в городе Аден на юге Йемена боевиками было приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва есть жертвы.

    Как сообщается, боевики использовали заминированный автомобиль, который въехал в правительственное здание в Адене.

    По данным РИА Новости, взрыв произошел возле министерства финансов в районе Абу-Дхар-эль-Гафари Хормаркара. Вскоре после взрыва начались столкновения.

    Отмечается, что в результате инцидента есть убитые и раненные.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #взрыв #боевики #йемен #аден
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