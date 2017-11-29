Боевики взорвали бомбу в правительственном здании йеменского Адена

Аден, 29 ноября. В правительственном здании в городе Аден на юге Йемена боевиками было приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва есть жертвы.

Как сообщается, боевики использовали заминированный автомобиль, который въехал в правительственное здание в Адене.

По данным РИА Новости, взрыв произошел возле министерства финансов в районе Абу-Дхар-эль-Гафари Хормаркара. Вскоре после взрыва начались столкновения.

Отмечается, что в результате инцидента есть убитые и раненные.