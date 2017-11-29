Социологи узнали, чего больше всего боятся россияне

Москва, 29 ноября. Социологи Левада-центра провели опрос, чтобы узнать главные страхи россиян. Результаты опроса были опубликованы в этот вторник.

Опрос был проведен 20-24 октября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Согласно опросам, 47% больше всего боятся болезней близких и своих детей. Данный страх является главным у жителей России уже на протяжении почти 30 лет: в 1989 году за детей и близких переживали более 60% опрошенных.

37% россиян боятся войны, 32% – потери работоспособности. Другими значимыми страхами россиян являются бедность (22%), а также старость и стихийные бедствия (по 21%).

Почти каждый десятый россиянин заявил, что не боится ничего (11%).

Социологи отметили, что по сравнению с опросом 1989 года втрое сократилось число тех, кто боится гибели человечества (9%). В то же время, число людей, страшащихся национальных конфликтов выросло с 6 до 10 процентов.