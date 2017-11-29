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Общество
Социологи узнали, чего больше всего боятся россияне
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    Социологи узнали, чего больше всего боятся россияне

    3:00  29 Ноября 2017
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    Социологи узнали, чего больше всего боятся россияне

    Москва, 29 ноября. Социологи Левада-центра провели опрос, чтобы узнать главные страхи россиян. Результаты опроса были опубликованы в этот вторник.

    Опрос был проведен 20-24 октября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

    Согласно опросам, 47% больше всего боятся болезней близких и своих детей. Данный страх является главным у жителей России уже на протяжении почти 30 лет: в 1989 году за детей и близких переживали более 60% опрошенных.

    37% россиян боятся войны, 32% – потери работоспособности. Другими значимыми страхами россиян являются бедность (22%), а также старость и стихийные бедствия (по 21%).

    Почти каждый десятый россиянин заявил, что не боится ничего (11%).

    Социологи отметили, что по сравнению с опросом 1989 года втрое сократилось число тех, кто боится гибели человечества (9%). В то же время, число людей, страшащихся национальных конфликтов выросло с 6 до 10 процентов.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #опрос #страхи
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