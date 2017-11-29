Сирия: МИД Австралии сообщил об отмене наказания для граждан, находящихся в Ракке

Сидней, 29 ноября. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что пребывание в Ракке более не является уголовным преступлением для австралийцев.

«Сегодня мы приняли решение, согласно которому въезд и необоснованное пребывание граждан Австралии в провинции Ракка более не является нарушением закона», — говорится в заявлении министра.

Она пояснила, что данное решение было принято в связи с тем, что боевики потеряли практически всю территорию, которую некогда контролировали в Сирии.

При этом она подчеркнула, что австралийцы, находившиеся в Ракке в период с 5 декабря 2014 года по 28 ноября 2017 года, могут быть арестованы и стать субъектами судебного преследования.