Азаров назвал «реформаторским зудом» идею украинских властей отменить отчества
Москва, 29 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николая Азаров прокомментировал планы украинского правительства отменить в стране отчества. Он назвал подобные инициативы «реформаторским зудом».
«Реформаторская чесотка» овладела киевской хунтой. После декоммунизации, не сумев разорвать с ненавистной Россией ментальные связи, теперь решили взяться за отмену у украинцев отчеств. Как в Европе, никаких отчеств», – написал бывший премьер-министр в своем Facebook.
Ранее с инициативой отменить отчества на Украине выступил политик Валерий Пацкан, назвавший отчество «рудиментом Советский Союза». По его словам, отмена отчеств «приблизит Украину к Европе».
«Зачем всуе упоминать своих отцов, если уже предали своих дедов и прадедов?! Теперь пора отказаться и от отцов», – ответил на это Азаров на своей странице в социальной сети.