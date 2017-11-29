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Украина
Азаров назвал «реформаторским зудом» идею украинских властей отменить отчества
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    Азаров назвал «реформаторским зудом» идею украинских властей отменить отчества

    2:35  29 Ноября 2017
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    Азаров назвал «реформаторским зудом» идею украинских властей отменить отчества

    Москва, 29 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николая Азаров прокомментировал планы украинского правительства отменить в стране отчества. Он назвал подобные инициативы «реформаторским зудом».

    «Реформаторская чесотка» овладела киевской хунтой. После декоммунизации, не сумев разорвать с ненавистной Россией ментальные связи, теперь решили взяться за отмену у украинцев отчеств. Как в Европе, никаких отчеств», – написал бывший премьер-министр в своем Facebook.

    Ранее с инициативой отменить отчества на Украине выступил политик Валерий Пацкан, назвавший отчество «рудиментом Советский Союза». По его словам, отмена отчеств «приблизит Украину к Европе».

    «Зачем всуе упоминать своих отцов, если уже предали своих дедов и прадедов?! Теперь пора отказаться и от отцов», – ответил на это Азаров на своей странице в социальной сети.  

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #азаров #проект #пацкан #отчества
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