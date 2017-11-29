Азаров назвал «реформаторским зудом» идею украинских властей отменить отчества

Москва, 29 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николая Азаров прокомментировал планы украинского правительства отменить в стране отчества. Он назвал подобные инициативы «реформаторским зудом».

«Реформаторская чесотка» овладела киевской хунтой. После декоммунизации, не сумев разорвать с ненавистной Россией ментальные связи, теперь решили взяться за отмену у украинцев отчеств. Как в Европе, никаких отчеств», – написал бывший премьер-министр в своем Facebook.

Ранее с инициативой отменить отчества на Украине выступил политик Валерий Пацкан, назвавший отчество «рудиментом Советский Союза». По его словам, отмена отчеств «приблизит Украину к Европе».