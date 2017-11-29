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Азаров прокомментировал слова главы Минздрава Украины о температуре
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    Азаров прокомментировал слова главы Минздрава Украины о температуре

    2:45  29 Ноября 2017
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    Азаров прокомментировал слова главы Минздрава Украины о температуре

    Москва, 29 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал высказывание исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения страны Ульяны Супрун о высокой температуре.

    Азаров саркастично назвал «классным» высказывание Супрун о том, что высокая температура не является поводом для экстренной медицинской помощи.

    ««Высокая температура – это не повод для экстренной медпомощи, а также подозрения на инсульт, инфаркт», – объявила Украине главный патологоанатом страны, а по совместительству и.о. министра, некая Супрун. Интересно, кто-нибудь спросил с этой Супрун, почему по уровню смертности Украина «впереди планеты всей»?», — написал политик в своем Facebook.

    «Точно так же признаки инсульта и инфаркта не всегда могут быть этими грозными заболеваниями. Но помощь должна быть оказана немедленно!», — отметил он, напомнив, что в советское время Министерство здравоохранения рекомендовало в такой ситуации немедленно вызвать врача.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #николай азаров #ульяна супрун
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