Азаров прокомментировал слова главы Минздрава Украины о температуре

Москва, 29 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал высказывание исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения страны Ульяны Супрун о высокой температуре.

Азаров саркастично назвал «классным» высказывание Супрун о том, что высокая температура не является поводом для экстренной медицинской помощи.

««Высокая температура – это не повод для экстренной медпомощи, а также подозрения на инсульт, инфаркт», – объявила Украине главный патологоанатом страны, а по совместительству и.о. министра, некая Супрун. Интересно, кто-нибудь спросил с этой Супрун, почему по уровню смертности Украина «впереди планеты всей»?», — написал политик в своем Facebook.

«Точно так же признаки инсульта и инфаркта не всегда могут быть этими грозными заболеваниями. Но помощь должна быть оказана немедленно!», — отметил он, напомнив, что в советское время Министерство здравоохранения рекомендовало в такой ситуации немедленно вызвать врача.