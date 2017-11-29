Депутаты Киевского горсовета предложили создать украинскую национальную криптовалюту

Киев, 29 ноября. Депутаты Киевского городского совета предложили президенту Украины, а также Верховной Раде и Национальному банку ввести в стране нормативную базу для запуска национальной криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Как сообщается, за подобное обращение проголосовали 84 депутата совета. По их словам, подобная инициатива поспособствует созданию благоприятных условий для развития финансовых технологий и краудфандинга, а также развития отечественных и иностранных стартапов. Другим важным аспектом депутаты указали создание украинской национальной криптовалюты.

Авторы полагают, что сейчас у государства есть все возможности для запуска национальной криптовалюты, включая использования современных блокчейн-технлогий.