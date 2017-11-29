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Украина
Депутаты Киевского горсовета предложили создать украинскую национальную криптовалюту
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    Депутаты Киевского горсовета предложили создать украинскую национальную криптовалюту

    2:19  29 Ноября 2017
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    Депутаты Киевского горсовета предложили создать украинскую национальную криптовалюту

    Киев, 29 ноября. Депутаты Киевского городского совета предложили президенту Украины, а также Верховной Раде и Национальному банку ввести в стране нормативную базу для запуска национальной криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

    Как сообщается, за подобное обращение проголосовали 84 депутата совета. По их словам, подобная инициатива поспособствует созданию благоприятных условий для развития финансовых технологий и краудфандинга, а также развития отечественных и иностранных стартапов. Другим важным аспектом депутаты указали создание украинской национальной криптовалюты.

    Авторы полагают, что сейчас у государства есть все возможности для запуска национальной криптовалюты, включая использования современных блокчейн-технлогий.

    «В Украине достаточно концепций для запуска криптовалюты, а также достаточно идей относительно децентрализации экономической системы, которые государство могло использовать в свою пользу», — заявил депутат Киевсовета Игорь Опадчий.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #криптовалюта #горсовет
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