Путин выступит на Железнодорожном съезде и посетит депо

Москва, 29 ноября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в среду выступит на III Железнодорожном съезде, а также побывает в ремонтно-экипировочном депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская».

Сообщается, что третий по счету Железнодорожный съезд приурочен к 180-летию российских железных дорог. Участники мероприятия проведут обсуждение основных направлений развития и точек роста железнодорожного транспорта и смежных отраслей на ближайшую и стратегическую перспективу, вплоть до 2050 года.

Отмечается также, что российский глава в депо проведет осмотр вагонов скоростных и пассажирских поездов и пообщается с работниками, обеспечивающими подготовку и движение пассажирских поездов.