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Путин выступит на Железнодорожном съезде и посетит депо
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    Путин выступит на Железнодорожном съезде и посетит депо

    2:25  29 Ноября 2017
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    Путин выступит на Железнодорожном съезде и посетит депо

    Москва, 29 ноября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в среду выступит на III Железнодорожном съезде, а также побывает в ремонтно-экипировочном депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская».

    Сообщается, что третий по счету Железнодорожный съезд приурочен к 180-летию российских железных дорог. Участники мероприятия проведут обсуждение основных направлений развития и точек роста железнодорожного транспорта и смежных отраслей на ближайшую и стратегическую перспективу, вплоть до 2050 года.

    Отмечается также, что российский глава в депо проведет осмотр вагонов скоростных и пассажирских поездов и пообщается с работниками, обеспечивающими подготовку и движение пассажирских поездов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #железная дорога
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