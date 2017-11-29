СБ ООН намерен провести экстренное заседание в связи с пуском ракеты КНДР – постпред США

Нью-Йорк, 29 ноября. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором будет обсуждаться новое ракетное испытание, проведенное КНДР. Об этом сообщает постоянном представительстве США при всемирной организации.

Как сообщают представители США при ООН, заседание СБ ООН состоится в 16:30 по нью-йоркскому времени (00:30 мск четверга). Отмечается, что с запросом о проведении заседания обратились США, Япония и Республика Корея.

«Сессия Совета Безопасности пройдет завтра, в среду, 29 ноября, в 16:30 по времени восточного побережья США», – сообщает постпредство США.

Напомним, что в ночь на среду КНДР запустила баллистическую ракеты, которая упала в море приблизительно в 250 километрах от японского побережья. Данное ракетное испытание стало первым, проведенным КНДР с 15 сентября. В ответ, как сообщает RT, Южная Корея провела срочные учения, поразив высокоточными ракетами ряд учебных целей.