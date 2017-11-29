Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Боевики взорвали бомбу в правительственном здании йеменского Адена
Политика
СБ ООН намерен провести экстренное заседание в связи с пуском ракеты КНДР – постпред США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СБ ООН намерен провести экстренное заседание в связи с пуском ракеты КНДР – постпред США

    1:56  29 Ноября 2017
    78

    СБ ООН намерен провести экстренное заседание в связи с пуском ракеты КНДР – постпред США

    Нью-Йорк, 29 ноября. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором будет обсуждаться новое ракетное испытание, проведенное КНДР. Об этом сообщает постоянном представительстве США при всемирной организации.

    Как сообщают представители США при ООН, заседание СБ ООН состоится в 16:30 по нью-йоркскому времени (00:30 мск четверга). Отмечается, что с запросом о проведении заседания обратились США, Япония и Республика Корея.

    «Сессия Совета Безопасности пройдет завтра, в среду, 29 ноября, в 16:30 по времени восточного побережья США», – сообщает постпредство США.

    Напомним, что в ночь на среду КНДР запустила баллистическую ракеты, которая упала в море приблизительно в 250 километрах от японского побережья. Данное ракетное испытание стало первым, проведенным КНДР с 15 сентября. В ответ, как сообщает RT, Южная Корея провела срочные учения, поразив высокоточными ракетами ряд учебных целей.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #оон #кндр #ракета #госдеп #сб оон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть