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В Минобороны рассказали подробности о перехвате самолета ВВС США у границ России
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    В Минобороны рассказали подробности о перехвате самолета ВВС США у границ России

    1:53  29 Ноября 2017
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    В Минобороны рассказали подробности о перехвате самолета ВВС США у границ России

    Москва, 29 ноября. Действия экипажа Су-30 вынудили самолет ВВС США Poseidon над Черным морем изменить курс, так как самолет-разведчик приблизился к госгранице России на 10 километров. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

    Ранее в Пентагоне заявили, что российский истребитель Су-30 «небезопасно» перехватил американский самолет P-8A Poseidon над Черным морем.

    Как сообщил Севостьянов официальному печатному органу Минобороны РФ, газете «Красная звезда», «маневр был выполнен лишь после того, как американский самолет-разведчик приблизился к государственной границе Российской Федерации на расстояние порядка 10 километров». 

    По его словам, российский Су-30 вынудил Poseidon изменить курс и сопроводил его на достаточное расстояние от российских границ, а после вернулся на аэродром базирования.

    В Минобороны рассказали подробности о перехвате самолета ВВС США у границ России

    Автор: Олеся Волкова
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    #минобороны #сша #су-30 #ввс сша #границырф
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