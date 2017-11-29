В Минобороны рассказали подробности о перехвате самолета ВВС США у границ России

Москва, 29 ноября. Действия экипажа Су-30 вынудили самолет ВВС США Poseidon над Черным морем изменить курс, так как самолет-разведчик приблизился к госгранице России на 10 километров. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Ранее в Пентагоне заявили, что российский истребитель Су-30 «небезопасно» перехватил американский самолет P-8A Poseidon над Черным морем.

Как сообщил Севостьянов официальному печатному органу Минобороны РФ, газете «Красная звезда», «маневр был выполнен лишь после того, как американский самолет-разведчик приблизился к государственной границе Российской Федерации на расстояние порядка 10 километров».

По его словам, российский Су-30 вынудил Poseidon изменить курс и сопроводил его на достаточное расстояние от российских границ, а после вернулся на аэродром базирования.